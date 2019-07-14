اجتماعي / سمو أمير نجران يستقبل المعزين في وفاة الأميرة الجوهرة بنت عبدالعزيز بن مساعد



نجران 11 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 14 يوليو 2019 م واس

استقبل صاحب السمو الأمير جلوي بن عبد العزيز بن مساعد أمير منطقة نجران في صالة التشريفات بالمنطقة اليوم، قادة القطاعات العسكرية والأمنية، ومديري الجهات الحكومية والأهلية، والمشايخ والأهالي، الذين عبروا عن تعازيهم ومواساتهم لسموه في وفاة شقيقته صاحبة السمو الأميرة الجوهرة بنت عبدالعزيز بن مساعد -رحمها الله-, سائلين المولى أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ومغفرته، وأن يسكنها فسيح جناته.

وأعرب الأمير جلوي بن عبدالعزيز عن شكره للجميع على ما عبروا عنه من مشاعر الأخوة والمواساة، سائلاً الله أن يجزيهم خير الجزاء وأن يشكر سعيهم ولا يريهم مكروهًا في عزيز لديهم.

حضر الاستقبال صاحب السمو الأمير فيصل بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد.

// انتهى //

15:13ت م

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