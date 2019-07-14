السعودية اليوم / وفد من جمهورية بوروندي يزور مركز الملك سلمان للإغاثة



الرياض 11 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 14 يوليو 2019 م واس

زار رئيس أركان القوات المسلحة في جمهورية بوروندي إبراهيم نيونجابو والوفد المرافق له اليوم, مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، والتقى مساعد المشرف العام على المركز للعمليات والبرامج المهندس أحمد بن على البيز وعدد من قيادات المركز .

وبحث الجانبان عددًا من الموضوعات التي تهتم بالجانب الإغاثي والإنساني، كما قدم المهندس البيز نبذة على ما قدمه المركز من خدمات إغاثية وإنسانية للمنكوبين في العالم ومنها جمهورية بوروندي و الدول الأفريقية.

من جهته قدم رئيس أركان القوات المسلحة في جمهورية بوروندي الشكر للمملكة ممثلة بالمركز على مجمل المساعدات الغذائية والإيوائية المقدمة للمتضررين في بلاده، مشيداً بجهود المركز في مختلف القطاعات الإنسانية والإغاثية ودوره المهم في دعم المحتاجين بمختلف أنحاء العالم.

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14:58ت م

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