رابط نتائج القبول بـ جامعة جازان

2019-07-14

متابعات الخليج 365 - واس

أعلنت جامعة جازان نتائج المرشحين والمرشحات للقبول بالجامعة للعام الجامعي 1441هـ ، لدراسة مرحلة البكالوريوس والدبلوم، عبر حساب الطالب بعد إجراء الفرز الآلي للمتقدمين حسب معايير وشروط القبول وترتيب الرغبات والمقاعد المتاحة بمختلف التخصصات والكليات التابعة للجامعة والموزعة في ثماني محافظات.

وأشار عميد القبول والتسجيل الدكتور أحمد فقيهي إلى انتهاء مرحلة تأكيد الترشيح على نتائج القبول للطلاب والطالبات مساء أمس ، متمنيا التوفيق للمقبولين والمقبولات في تخصصاتهم.

وبين أنه سيتم إتاحة خدمة تعديل القبول عن طريق البوابة الإلكترونية عبر أيقونة تعديل القبول ابتداء من يوم الأحد الـ 25 من شهر ذي القعدة وحتى الأربعاء الـ 28 من ذي القعدة 1440هـ، وذلك لمن يرغب في تغيير تخصصه وبشكل إلكتروني في حال توافر المقاعد ووفقًا لنسب القبول دون الرجوع للعمادة، مؤكدًا أن العمادة تقوم بالرد على استفسارات القبول والمساعدة في حل جميع المشاكل التي قد تواجه الطالب المتقدم من خلال فريق دعمها الفني عبر أيقونة الدعم الفني في بوابة القبول عبر الرابط التالي (هنا)