قرقاش: لا لتسييس قطر للحج

2019-07-14

متابعات الخليج 365 - الرياض

قال وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور قرقاش، اليوم الأحد، إن دعوة وزارة الحج والعمرة في المملكة لقطر إلى تسهيل إجراءات مواطنيها لأداء مناسك الحج واجبة وعاقلة.

وأضاف أن العقبات التي تفرضها قطر على حجاجها أهم سقطاتها في إدارتها لأزمتها، مؤكداً أن الأولوية ألا “تُسيّس قطر الحج وهي تدرك ضعف منطقها وحجتها”.

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وغرد قرقاش على حسابه في “تويتر” قائلا: “إن دعوة وزارة الحج والعمرة في المملكة العربية السعودية الشقيقة دولة قطر إلى تسهيل إجراءات مواطنيها لأداء مناسك الحج واجبة وعاقلة، العقبات التي تفرضها قطر على حجاجها أهم سقطاتها في إدارتها لأزمتها، الأولوية أن لا تُسيّس قطر الحج وهي تدرك ضعف منطقها وحجتها”.

وكانت وزارة الحج والعمرة بالمملكة قد دعت السلطات المعنيّة في دولة قطر إلى تسهيل إجراءات قدوم القطريين الراغبين في أداء مناسك الحج، وإزالة العقبات التي تفرضها حكومة قطر لمنعهم من القدوم لأداء هذه الشعيرة العظيمة.

وأكدت وزارة الحج والعمرة، في بيان أوردته وكالة الأنباء الرسمية “واس”، أمس السبت، حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز على تسخير كافة الإمكانيات لتسهيل قدوم الحجاج والمعتمرين من دولة قطر، أسوةً بما تقوم به تجاه عموم المسلمين الراغبين في أداء مناسك الحج والعمرة، والذين بلغت أعداد من تم الاتفاق على قدومهم لأداء مناسك حج هذا العام 1440هـ إلى أكثر من مليون وسبعمائة ألف حاج، في حين أدى مناسك العمرة قرابة 8 ملايين مسلم من جميع دول العالم.