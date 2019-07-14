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رابط الترشيح للابتعاث بجامعة نجران
متابعات الخليج 365 - نجران
أعلنت جامعة نجران عن البدء في استقبال طلبات الترشيح على برنامج “بعثتك .. وظيفتك” خلال الفترة من 14 إلى 29 من شهر ذي القعدة الجاري 1440 هـ.
ودعت الجامعة الراغبين في التقديم على التخصصات المطروحة الاطلاع على الشروط عبر البوابة الإلكترونية على موقع الجامعة عبر الرابط التالي (هنا)، مشددةً على أنه لن يتم التعامل مع الطلبات غير المستوفية لشروط التقديم.
يذكر أن الجامعة وقعت اتفاقية تعاون مع وزارة التعليم لتنفيذ برنامج “بعثتك .. وظيفتك” ضمن برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي لسد احتياج الجامعة من أعضاء هيئة التدريس بالتعيين على وظيفة أستاذ مساعد بعد الحصول على المؤهل المطلوب.
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