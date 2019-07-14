“911” مركزًا للكوارث والأزمات الصحية في مدينة الملك فهد الطبية

جدة - عمرو شويل متابعات- الخليج 365

أطلقت مدينة الملك فهد الطبية، مركزًا للكوارث والأزمات الصحية 911 لإدارة وتحكم حالات الطوارئ ،السلامة، الإسعاف، والأمن، الأمر الذي يعزز ضمان الاستجابة الآمنة والسريعة وبالتالي يقود للحد من المخاطر.

وأكد الدكتور فهد الغفيلي المدير العام التنفيذي لمدينة الملك فهد الطبية، أن المدينة اضطلعت بالدور المهم والفاعل لمفهوم إدارة الكوارث والأزمات الصحية من خلال إنشاء هذا المركز المتخصص، تلبية للتعامل الفوري مع الأحداث وكيفية مواجهتها قبل حدوثها أوأثناء ذلك وبعد الانتهاء منها، وهو ماقد يحقق نتائج متطلبة من السيطرة والتحجيم لهذه الكوارث.

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وبيّن “الغفيلي” أن مركز الكوارث والأزمات الصحية يعمل على الاستجابة لجميع حالات الطوارئ حيث يتمثل دوره في استقبال الاتصالات والتنسيق بين المتصلين ورجال الأمن والسلامة والمسعفين لتأكيد آلية الوصول لمنفذ الخدمة داخل مدينة الملك فهد الطبية، حيث تم تجهيز غرفة التحكم والسيطرة على شاشة عملاقة وخرائط تفاعلية لجميع أجزاء المدينة الطبية وتغطيتها بما يزيد على 1100 كاميرا للمراقبة و3000 بوابة إلكترونية و4000 كاشف آلي للحريق.

وأضاف: “يتم استخدام التقنيات المتوفرة والمجهزة بأعلى المواصفات الفنية على سبيل المثال في حالات الحريق ـ لاقدر الله ـ يتم اكتشاف الحريق بشكل مبكر وتطلق صافرات الإنذار لتتم متابعة المواقع في بث حي عن طريق الكاميرات، إضافة إلى التحكم بالبوابات لإرسال الوحدات للموقع و التمكن من السيطرة على أي حالة طارئة.

ويستقبل المركز خلال إدارته مع فريق العمل المكالمات الطارئة حيث يتحدث المرسل مع موظفي الطوارئ في الميدان وتارة أخرى يتحدث المرسل إلى المتصل لمشاركته في العملية الإسعافية حيث يبقى متلقي المكالمة والمرسل معًا في اتصال متواصل مرئي ومسموع باستخدام التقنيات العالية حتى زوال الحاله الطارئة، ولجودة الرعاية الصحية يتم تسجيل العملية آليًا للرجوع لها والتاكد من اتباع الاجراءات الملائمة.