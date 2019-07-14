شكرا لقرائتكم خبر عن «البيئة»: عيادات بيطرية للكشف على المواشي المنقولة للمشاعر والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالله القرني (الرياض)

أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة جاهزية العيادات والوحدات البيطرية بمناطق المملكة المختلفة للكشف على المواشي المراد نقلها للعاصمة المقدسة، وذلك بدءاً من: 1440/11/13هـ، إلى: 1440/12/3هـ، من خلال المرور بنقاط الفرز البيطري بمنافذ العاصمة المقدسة، للمطابقة على الشهادات الصادرة من فروع الوزارة والوحدات البيطرية.

وأهابت الوزارة جميع مربي الماشية الراغبين في نقل مواشيهم للعاصمة المقدسة، التقدم لأقرب فرع للوزارة، أو وحدة بيطرية لإصدار شهادات التنقل الصحية المحددة بساعات معينة للوصول لنقاط الفرز البيطري بمداخل العاصمة المقدسة، ليتم مطابقة ما تم إصداره على الواقع من خلال فرق الحج البيطرية بمداخل العاصمة المقدسة.

وأكدت أنه لن يسمح بمرور أي مركبة لا تحمل شهادة التنقل، مفيدة أنه بعد تاريخ: 1440/12/3هـ وحتى تاريخ: 1440/12/3هـ، سيتم إصدار الشهادات من خلال فرق الحج البيطرية بمداخل العاصمة المقدسة، ومكاتب الوزارة بمحافظات الجموم وجدة والليث.