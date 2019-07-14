مبادرة سعودية لمحاربة العنصرية تلقى رواجا في بيتسبرغ الأمريكية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل علي طالب جدة

لاقت مبادرة فتاة سعودية تدرس في ولاية بيتسبرغ في الولايات المتحدة الأمريكية لمحاربة العنصرية رواجا وقبولا لدى الأمريكان، وهي المبادرة التي نبعت من قضية ضرب فتاة مسلمة في إحدى دورات المياه، وتناقلتها شبكات التواصل الاجتماعي والقنوات المتلفزة حول العالم.

تقول ابتهال بدوي لـ"مكة" :"أنا سعودية مقيمة بمدينة بيتسبرغ، وفي إحدى المدارس الثانوية في مدينة بيتسبرغ تعرضت طالبة لاجئة سورية لحادثة تنمر، وصلني الفيديو فتأثرت به، خصوصا أن ابني تعرض للتنمر".

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وأضافت: كانت الفكرة إمكانية أن نحدث تغيرا في المجتمع بممارسة نحبها، ففكرت أنا ومجموعة من الأمهات في القيام بعمل منشور لمكافحة التنمر، وقمت بتصميم منشور ضد التنمر، وعرضته على مدير مدرسة ابني، وتم حصولي على الموافقة من موجهة المنطقة لعرضه في المدرسة.

مبينة أن هدفها من المنشور في جميع مدارس مدينة بيتسبرغ هو توعية المجتمع ضد التنمر والعنصرية.

وختمت حديثها: تمت دعوتي للمشاركة بهذا المنشور في محاضرة أقيمت في جامعة بيتسبرغ، وأيضا قمت بالاشتراك في معرض فنون في مدينة بيتسبرغ، وقمت بعرض هذا المنشور.