فيرجن موبايل السعودية تواصل صدارتها لمقدمي خدمات الاتصالات المتنقلة في السعودية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - الرياض

احتلت فيرجن موبايل السعودية المركز الأول في تصنيف مقدمي خدمات الاتصالات حسب مستوى رضاء المستخدمين للربع الأول من عام 2019 وذلك وفقًا للتصنيف الصادر عن هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية بهدف نشر البيانات بشفافية ووضوح لتعزيز المنافسة بين الشركات المقدمة لخدمات الاتصالات. وبهذا تستمر فيرجن موبايل في صدراة التصنيف منذ بداية عام 2017 حتى الآن، حيث تم تصعيد شكوى واحدة فقط للهيئة من بين كل 100 ألف مشتركلدى فيرجن موبايل، ويعد هذا الانجاز بصمة واضحة لاستمرارية الشركة في تقديم خدمة متميزة لمشتركيها قائمة على الشفافية والمرونة والتواصل المستمر والفعال.

وقال فؤاد حلاوي، الرئيس التنفيذي لـ فيرجن موبايل السعودية: "تصدرنا المستدام لأفضل خدمة عملاء بين المزودين في المملكة العربية السعودية هو انعكاس لنهجنا القائم على الشفافية والمرونة وتعزيز قنوات التواصل مع المشتركين وتقديم حلولًا وخدمات وباقات تناسب تطلعاتهم واحتياجاتهم"

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وأضاف حلاوي قائلًا: "تأتي نتائج تصنيف هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بالتزامن مع اطلاقنا تطبيق فيرجن موبايل السعودية الجديد الذي يعزز من التجربة الرقمية المتكاملة التي نوفرها لمشتركينا وتمنحهم مرونة فائقة وآنية لتغيير باقات البيانات والدقائق إلى جانب العديد من المزايا الاستثنائية"، كما أضاف قائلاً "أتقدم بالشكر الجزيل لمعالي محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات الدكتور عبدالعزيز بن سالم الرويس على جهود الهيئة في تواصلهم الفعّال وتوجيهاتهم لتأمين أفضل خدمات للعملاء".

وأطلقت فيرجن موبايل السعودية تطبيقها موخرًا الذي يمكن تحميله من قبل مستخدمي الجوالات التي تعمل بمشغلات آبلآي أو إس وأندرويد. ومن ضمن المزايا التي يقدمها التطبيق تغيير وترتي الباقات وفقًا لما يحتاجه المشترك من بيانات ودقائق محلية وقت ما شاء وكيف ما شاء، وذلك انسجامًا مع حملتها #كون_اللي_تكونه التي تسعى إلى تمكين قدرات وطاقات جيل الشباب والشابات السعوديين في شتى المجالات الإبداعية والتعليمية والثقافية والاجتماعية.

وإلى جانب إمكانية تغيير الباقات وشحنها وتسديد الفواتير من خلال التطبيق، بإمكان المشتركين اختيار رقم مميز ومع خدمة التوصيل للشريحة في أقل من ساعة والتي ستفعل قريبًاوبدون شروط، كل ذلك في إطار سعي فيرجن موبايل المضي قُدماً في تقديم أفضل خدمة لمشتركيها بمواكبة التحول الرقمي في تقديم الخدمات.

كما أطلقت فيرجن موبايل السعودية عرضًا خاصًا بمناسبة اصدار التطبيق، هو عبارة عن باقة من 10 جيجا بيانات و500دقيقة محلية صالحة لمدة 30 يومًا مقابل 70 ريال سعودي، أي بنصف سعر الباقة.