"التقاعد" تنظم النسخة السابعة من مبادرتها "المشي صحة" في تبوك

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - تبوك

تنظم المؤسسة العامة للتقاعد النسخة السابعة من مبادرتها "المشي صحة"، والتي ستقام يوم الأربعاء المقبل الموافق 17 يوليو عند الساعة الثامنة مساء، في ممشى منتزه الأمير فهد بن سلطان بمدينة تبوك.

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وأوضحت "التقاعد" أن هذه المبادرة تأتي في إطار مبادراتها الاجتماعية الموجهة لعملائها، كما تأتي حرصا من المؤسسة على الالتقاء بالمتقاعدين وتشجيعهم على ممارسة الرياضة، لتعزيز الصحة العامة وتوفير نمط حياتي إيجابي مليء بالحيوية والنشاط.

ودعت "التقاعد" المتقاعدين والمتقاعدات وهواة رياضة المشي في مدينة تبوك إلى الحضور والمشاركة في الفعالية.

يشار إلى أن مبادرة "المشي صحة" قد أقيمت نسخها الست الماضية في مدن الرياض وبريدة وجازان والمدينة المنورة وجدة والدمام، وستشمل مناطق أخرى عدة في الفترة المقبلة.