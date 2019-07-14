فرقة "بي تي إس" الكورية تحيي أولى حفلاتها في السعودية ضمن (موسم الرياض)

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل تحيي فرقة "بي تي إس" لموسيقى البوب الكورية حفلها الأول في المملكة العربية السعودية يوم الجمعة 11 أكتوبر المقبل، على أرض استاد الملك فهد الدولي في الرياض، وذلك ضمن فعاليات “موسم الرياض” الذي يستمر حتى منتصف ديسمبر المقبل.

وسيمثل هذا الحفل إحدى محطات الجولة العالمية للفرقة تحت عنوان "لوف يورسيلف.. سبيك يورسيلف"، والتي حطّمت الأرقام القياسيّة العالمية لكونها الجولة الأعلى تسجيلاً للإيرادات في شهر مايو الماضي؛ إذ جمعت أكثر من 50 مليون دولار أمريكي خلال ذلك شهر واحد، ما عزز مكانة “بي تي إس” كواحدةٍ من ألمع الفرق ضمن مشهد موسيقى البوب العالمي.

وقد سجّلت فرقة "بي تي إس" العالمية نجاحاً ملفتاً في منطقة الشرق الأوسط، إذ تُعتبر فرقة البوب الكورية الجنوبيّة الوحيدة التي حصدت حوالي 25 مليون استماع على منصة "أنغامي"، التي تُعد أكبر خدمة للبثّ الموسيقي عبر الإنترنت في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

Advertisements

وبدأت فرقة "بي تي إس" جولتها العالميّة "لوف يورسيلف.. سبيك يورسيلف" يوم 4 مايو الماضي من خلال إحياء حفلٍ في ملعب "روز بول" بمدينة لوس أنجلوس في ولاية كاليفورنيا الأمريكية؛ ثم توجّه أعضاء الفريق لإحياء حفلات أخرى في كلٍ من ملعب "سولجر فيلد" في شيكاغو بولاية إلينوي، وملعب "ميتلايف ستاديوم" في منطقة إيست راذرفورد بولاية نيو جيرسي، وملعب "أليانز باركي" في مدينة ساو باولو بالبرازيل، وملعب "ويمبلي" في لندن بالمملكة المتحدة، بالإضافة إلى “استاد دو فرانس” في العاصمة الفرنسية باريس. كما أحيت الفرقة مؤخراً حفلاً موسيقياً في ملعب "يانمار ناغاي" بمدينة أوساكا باليابان، وحفلاً آخر خلال هذا الشهر في ملعب "شيزوكا ستاديوم" بمدينة شيزوكا اليابانية.

كما دخلت فرقة "بي تي إس" العالمية التاريخ بعد أن أصبحت أول فرقة بوب كورية يتم اختيارها ضمن قائمة المرشحين للفوز بجوائز "جرامي". وفي عام 2018، حصد اثنان من ألبومات فرقة "بي تي إس" المركز الأول في قائمة "بيلبورد" لأفضل 200 ألبوم؛ كما بدأت جولة الحفلات العالمية التي تم بيع جميع تذاكرها بالكامل، وانفردت بصورةٍ على صفحة غلاف مجلّة "تايم" الأمريكية، وأنتجت فيلم سينمائي سجّل أعلى الإيرادات وحمل عنوان "بيرن ذا ستيج.. ذا موفي". وبينما يحتفي الملايين في جميع أنحاء العالم بالثقافة الموسيقيّة الفريدة لفرقة "بي تي إس"، يواصل النجوم الشباب المضي في استكشاف آفاق جديدة وتعزيز التواصل بين الناس من خلال الموسيقى.

يذكر أن المعلومات الخاصة بشراء تذاكر الحفل العالمي سيتم الإعلان عنها في وقت لاحق، ليتسنى لجمهور الفرقة الكورية الشهيرة الحضور إلى المملكة، أو القدوم من مناطق ومدن المملكة الأخرى.