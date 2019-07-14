السعودية | فرقة "بي. تي. إس" الكورية تشارك في "موسم الرياض"

شكرا لقرائتكم فرقة "بي. تي. إس" الكورية تشارك في "موسم الرياض" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - من المقرر أن تحيي فرقة "بي. تي. إس" لموسيقى البوب الكورية حفلها الأول في السعودية يوم الجمعة 11 أكتوبر/تشرين الأول المقبل في ملعب الملك فهد الدولي في الرياض، وذلك ضمن فعاليات "موسم الرياض" الذي يستمر حتى منتصف ديسمبر/كانون الأول المقبل.

وسيمثل هذا الحفل إحدى محطات الجولة العالمية للفرقة تحت عنوان "لوف يورسيلف.. سبيك يورسيلف"، والتي حطمت الأرقام القياسية العالمية لكونها كانت الجولة الأعلى تسجيلاً للإيرادات في شهر مايو/أيار الماضي، إذ جمعت أكثر من 50 مليون دولار أميركي خلال ذلك الشهر، ما عزز مكانة "بي. تي. إس" كواحدة من ألمع الفرق ضمن مشهد موسيقى البوب العالمي.

كما سجلت فرقة "بي. تي. إس" العالمية نجاحاً ملفتاً في منطقة الشرق الأوسط، إذ أنها فرقة البوب الكورية الوحيدة التي حصدت حوالي 25 مليون استماع على منصة "أنغامي"، التي تعد أكبر خدمة للبثّ الموسيقي عبر الإنترنت في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

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وبدأت فرقة "بي. تي. إس" جولتها العالمية "لوف يورسيلف.. سبيك يورسيلف" يوم 4 مايو/أيار الماضي من خلال إحياء حفلٍ في ملعب "روز بول" بمدينة لوس أنجلوس في ولاية كاليفورنيا الأميركية، ثم توجه أعضاء الفريق لإحياء حفلات أخرى في كلٍ من ملعب "سولجر فيلد" في شيكاغو بولاية إلينوي، وملعب "ميتلايف ستاديوم" في منطقة إيست راذرفورد بولاية نيو جيرسي، وملعب "أليانز باركي" في مدينة ساو باولو بالبرازيل، وملعب "ويمبلي" في لندن، بالإضافة إلى "استاد دو فرانس" في العاصمة الفرنسية باريس.

كما أحيت الفرقة مؤخراً حفلاً موسيقياً في ملعب "يانمار ناغاي" بمدينة أوساكا باليابان، وحفلاً آخر خلال هذا الشهر في ملعب "شيزوكا ستاديوم" بمدينة شيزوكا اليابانية.

يذكر أن فرقة "بي. تي. إس" العالمية دخلت التاريخ بعد أن أصبحت أول فرقة بوب كورية يتم اختيارها ضمن قائمة المرشحين للفوز بجوائز "غرامي".

وفي عام 2018، حصد اثنان من ألبومات فرقة "بي. تي. إس" المركز الأول في قائمة "بيلبورد" لأفضل 200 ألبوم. كما انفردت بصورة على صفحة غلاف مجلة "تايم" الأميركية، وأنتجت فيلم سينمائي سجل أعلى الإيرادات وحمل عنوان "بيرن ذا ستيج.. ذا موفي".