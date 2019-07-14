السعودية | خادم الحرمين يستقبل ملك ماليزيا ويبحثان أوجه

شكرا لقرائتكم خادم الحرمين يستقبل ملك ماليزيا ويبحثان أوجه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، في مكتبه بقصر السلام في جدة، الأحد، السلطان عبد الله بن السلطان أحمد شاه ملك ماليزيا.

ورحب خادم الحرمين الشريفين، بجلالته في المملكة، فيما عبر ملك ماليزيا عن سعادته بهذه الزيارة ولقاء خادم الحرمين الشريفين.

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المصدر: واس

وقد جرى خلال الاستقبال، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، استعراض العلاقات الأخوية بين المملكة وماليزيا، وآفاق التعاون المستمر بين البلدين الشقيقين والسبل الكفيلة بتطويره وتعزيزه في مختلف المجالات.

المصدر: واس

حضر الاستقبال، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ووزير الخارجية الدكتور إبراهيم بن عبد العزيز العساف، ومساعد السكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين الأستاذ تميم بن عبد العزيز السالم، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة ماليزيا محمود حسين قطان.

كما حضره من الجانب الماليزي، الأمير ناصر بن السلطان عبد الله رعاية الدين مصطفى بالله شاه، ووزير الخارجية سيف الدين بن عبد الله، والمشرف على القصر الملكي أحمد فاضل بن شمس الدين، والأمين العام لوزارة الخارجية محمد شهرول إكرام، ووكيل وزارة الخارجية لغرب آسيا فيروز عدلي محمد روزالي.