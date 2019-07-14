وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية تعلن عن 104 وظيفة للرجال والنساء

بدأت اليوم الأحد الموافق 11 ذو القعدة، وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية فتح باب التقديم لعدد 104 وظيفة إدارية، لكلاً من الرجال والنساء على حد سواء، وذلك للتعيين على المرتبة الرابعة وحتى الثامنة، وقد استهدف الاعلان خريجي المعاهد التخصصية والمؤهلات المتوسطة من الجنسين، وكذلك الحاصلين على المؤهلات العليا، وحاملي الدبلومات بعد الدراسة الجامعية وأصحاب الماجستير، وطالبت الوزارة في اعلانها كل من يريد بالتقدم إلى الدخول عبر رابط جدارة، والدخول إلى الوظائف واختيار الوظيفة المُراد التقدم لها.

وظائف وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية

وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية

تتوزع الوظائف يواقع 76 وظيفة للرجال و28 للسيدات، وقد أعلنت الوزارة أنه سوف يتم غلق باب التقديم يوم الخميس المقبل والموافق 15 من ذو القعدة لعام 1440، وبعد فرز الطلبات سوف يتم ترشيح أكثر من شخص للوظيفة الواحدة وفقًا لإحتياجات العمل من جهة، ومن ناحية أخرى للمؤهلات والقدرات للمتقدمين، وسوف يتم عقد مقابلة شخصية سيتم من خلالها حسم الأمر، واعلان أسماء الحاصلين على تلك الوظائف بشكل رسمي، وبدء اجراءات التعيين الفوري لهم.

وقد أشارت وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية أن الأولوية في الاختيار سوف تكون لأصحاب المؤهلات الغير تربوية، هذا ويأتي ذلك في ضوء قيام الحكومة السعودية في محاولة توفير فرص عمل للسعوديين والسعوديات على حد سواء، ويمكن لراغبي التقديم في تلك الوظائف الدخول على هذا الرابط هنا ثم بدء ملىء البيانات.