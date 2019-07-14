دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Ajel Electronic Newspaper «أرامكو» تعلن مراجعة أسعار البنزين للربع الثالث من العام أعلنت أرامكو السعودية بأنَّ أسعار البنزين المحدثة ابتداءً من 14 يوليو 2019 م، وفقًا لإجراءات حوكمة تعديل أسعار منتجات الطاقة والمياه المعتمدة. وأوضحت الشركة أنَّ الأسعار المحلية للبنزين قابلة للتغيير ارتفاعًا وانخفاضًا تبعًا للتغيرات في أسعار التصدير من المملكة إلى الأسواق العالمية. وأشارت الشركة إلى أن الأسعار الجديدة ستكون على النحو الآتي: شاهد أيضاً من أخبار24: كيف توزّع الأسرة السعودية إنفاقها الشهري؟ إعادة تشغيل الفيديو الإعدادات Advertisements إيقاف HD HQ SD LO

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