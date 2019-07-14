فرقة “بي تي إس” الكورية تحيي أولى حفلاتها بالمملكة ضمن “موسم الرياض”-صورة

أعلنت الهيئة العامة للترفيه إحياء فرقة “بي تي إس” لموسيقى “البوب” الكورية، حفلها الأول في المملكة، وذلك يوم الجمعة 11 أكتوبر المقبل، ضمن فعاليات “موسم الرياض” الذي يستمر حتى منتصف ديسمبر المقبل. وأوضحت الهيئة في بيان لها أن الحفل سيُقام على أرض استاد الملك فهد الدولي في الرياض، فيما سيتم الإعلان لاحقاً عن المعلومات الخاصة بشراء تذاكر الحفل العالمي.

وبينت أن الحفل سيمثل إحدى محطات الجولة العالمية للفرقة تحت عنوان “لوف يورسيلف.. سبيك يورسيلف”، والتي حطّمت الأرقام القياسيّة العالمية، لكونها الجولة الأعلى تسجيلاً للإيرادات في شهر مايو الماضي؛ إذ جمعت أكثر من 50 مليون دولار أمريكي خلال شهر واحد، ما عزز مكانة “بي تي إس” كواحدةٍ من ألمع الفرق ضمن مشهد موسيقى البوب العالمية.