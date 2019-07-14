بالصو: موجة غبار كثيفة تضرب جازان.. و”الصحة” ترفع جاهزية مستشفيات المنطقة

ضربت موجة غبار كثيفة محافظات منطقة جازان، تسببت في الحد من الرؤية وتراكم الأتربة على الطرق الفرعية، فيما رفعت وزارة الصحة جاهزيتها لتقديم الإسعافات اللازمة للمتضررين. وأظهرت مجموعة من الصور التأثيرات الكبيرة التي تسببت فيها موجة الغبار على الأجواء والطرق والمنازل، فضلا على إعاقة الحركة المرورية.

من جانبها، أعلنت صحة جازان رفع جاهزية جميع أقسام الطوارئ بمستشفيات المنطقة، وذلك استعداداً لتقديم الخدمات الطبية اللازمة للمرضى الذين يعانون مشاكل في الجهاز التنفسي، نتيجة موجة الغبار التي تشهدها المنطقة. وكانت أمانة منطقة جازان، وبلدياتها الـ 26، استنفرت لمواجهة موسم الغبار الذي تشهده المنطقة هذه الأيام، وذلك بتكثيف جهودها الميدانية من خلال فرقها المدعمة بالآليات والمعدات والعمالة لإزالة الأتربة والكثبان الرملية عن الطرق الفرعية والرئيسية.