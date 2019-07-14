الكشف عن آخر ما قاله غريق “نياغرا” لشقيقه عبر واتساب قبل وفاته

أكد شقيق المبتعث السعودي، قاسم عداوي، الذي لقي حتفه في شلالات نياغرا في أميركا، الاثنين الماضي، أنه يعمل حالياً على إنهاء الإجراءات الرسمية لنقل جثمان شقيقه إلى مكة، ليتم دفنه هناك وفقاً لوصيته، موضحاً أنه لم يتم تحديد موعد للدفن حتى الآن. ووفقاً لـ”العربية”، قال عيسى يحيى عداوي، إن “آخر ما جمعني بشقيقي قاسم هو حدثينا عبر تطبيق واتساب، وكان حينها يوصيني بوالديه خيراً، ويوصي بتذكير والدنا المريض بالصلاة، كونه مصاباً بالزهايمر، خوفاً من أن تفوته الصلاة دون أن يدرك وقتها”.

وكان قاسم عداوي قد فُقِد في شلالات نياغرا أثناء تواجده هناك برفقة أسرته. وأكدت زوجته أن قاسم سقط في الشلالات. وتمكنت السلطات الكندية من العثور على جثة المبتعث بعد 3 أيام من سقوطه، وسيتم نقل جثمانه إلى السعودية في أسرع وقت.