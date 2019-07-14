أجرت سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأميركية الأميرة ريما بنت بندر، اتصالاً هاتفياً، بعائلة المبتعث قاسم عداوي غريق شلالات نياغرا، أعربت فيه عن أسفها وتعاطفها مع ما حدث مع المبتعث عداوي، وتفقدت أحوال أطفاله وحالتهم النفسية.
ووفقاً لـ”العربية”، جرى خلال المحادثة الهاتفية، الحديث عن أحوال العائلة وتلمس حاجاتها من خلال الحديث مع زوجة المبتعث الدكتورة هند العداوي. من جهته أوضح شقيق الفقيد الدكتور محمد عداوي، بأن جثمان الفقيد سينقل من نيويورك الساعة ٢ ظهرا الأحد بتوقيت أميركا، وموعد وصوله جدة الساعة ١.٤٠ ظهراً يوم الاثنين.
كانت هذه تفاصيل خبر الأميرة ريما بنت بندر سفيرة المملكة بأميركا تجري إتصالا بعائلة غريق “نياغرا”.. والكشف عن تفاصيل... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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