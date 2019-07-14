بالفيديو: الهلال الأحمر ينضم لخدمات وزارة الداخلية ومركز العمليات الأمنية 911

رعى مساعد وزير الداخلية لشؤون التقنية الأمير عبدالعزيز بن سعود، اليوم (الأحد)، انضمام هيئة الهلال الأحمر السعودي لخدمات وزارة الداخلية، ضمن شبكة الاتصال الأمني الموحد ومراكز العمليات الأمنية الموحدة (911) وشبكة الألياف البصرية الآمنة.
ويأتي التعاون بين وزارة الداخلية وهيئة الهلال الأحمر بهدف تعزيز التكامل المشترك للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطن والمقيم، وسرعة الاستجابة، وترشيد الإنفاق التشغيلي والرأسمالي وفق أهداف رؤية المملكة 2030، كما تهدف لربط آمن وفعال بين مباني هيئة الهلال الأحمر.
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