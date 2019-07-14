أمين الجوف المكلف يوجه بتكثيف الرقابة على محطات الوقود

وجَّه أمين منطقة الجوف المكلف المهندس عاطف بن محمد الشرعان، اليوم الأحد، رؤساء البلديات بالمنطقة بتكثيف الجهود الرقابية على محطات الوقود التي تقع على الطرق بنطاق المنطقة.

وأكدت أمانة منطقة الجوف، في بيان، أن توجيهات الشرعان، تضمنت تفعيل دور اللجان المعنية وخاصة في الفترة الحالية، حيث يتوافد الحجاج إلى المملكة ولإعطاء صورة مشرفة.

وتأتي توجيهات أمير منطقة الجوف المكلف بشأن الرقابة على محطات الوقود، في اليوم الأول لزيادة أسعار البنزين، حيث أعلنت أرامكو السعودية الأسعار المحدثة، وفقًا لإجراءات حوكمة تعديل أسعار منتجات الطاقة والمياه المعتمدة، وأوضحت أنَّ الأسعار المحلية للبنزين قابلة للتغيير -ارتفاعًا وانخفاضًا- تبعًا للتغيرات في أسعار التصدير من المملكة إلى الأسواق العالمية.

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وكان الشرعان قد أجرى جولة لمتابعة سير العمل بالمشاريع وتذليل كافة المعوقات التي تعترض الخدمات والمشاريع البلدية بما يحقق أعلى معايير الجودة وسرعة تنفيذها وفق الخطط والبرامج المعدة لذلك.

وفي سياق آخر تكثف أمانة منطقة الجوف جهودها للحفاظ على النظافة العامة من خلال إزالة مظاهر التشوه البصري ورفع المخلفات وأعمال الكنس الآلي واليدوي وغسيل الحاويات.

وسبق لإمارة منطقة الجوف، أن أبرمت في الثالث من يوليو الجاري، اتفاقية تعاون مع المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة «أداء»، برعاية أمير المنطقة الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز في مكتبه بمقر الإمارة؛ وذلك بهدف دعم أعمال ومهام الإمارة في تنمية وتطوير المنطقة وفق أهداف رؤية المملكة 2030 وبرامجها التنفيذية، كما تُعزِّز الجهود في تطوير المبادرات ومؤشرات القياس والتمكين، إضافةً إلى دعم المجال المعرفي من خلال تبادل ونقل المعرفة، وتنمية الموارد البشرية والتمكين في مجال إدارة الأداء، ودعم عمليات قياس تجربة المستفيد من الخدمات الحكومية المقدمة من الإمارة.