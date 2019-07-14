جامعة الملك خالد تتيح خدمتي القبول الفوري والتعديل غدا

وبيّن أن خدمة القبول الفوري تتيح لمن له طلب قبول بالجامعة ولم يحالفه الحظ في المرحلة الأولى أو الثانية الاطلاع على جميع المقاعد الشاغرة في الجامعة والاختيار منها، فيما تتيح خدمة تغيير القبول لمن قُبل في الجامعة ولديه رقم جامعي لهذا العام الاطلاع على جميع المقاعد الشاغرة والتغيير إلى تخصص آخر دون الحاجة إلى مراجعة عمادة القبول والتسجيل، ويكون القبول بكلتا الخدمتين وفقًا لنسب القبول المعلنة سابقًا.
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