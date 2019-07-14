السعودية اليوم / جامعة الملك خالد تفتح غداً خدمتي القبول الفوري وتعديل القبول



أبها11 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 14 يوليه 2019 م واس

أعلنت عمادة القبول والتسجيل بجامعة الملك خالد عن إتاحة خدمتي القبول الفوري وتغيير القبول من خلال بوابة القبول غدًا، وفقًا لنسب القبول المعلن عنها سابقًا.

وأبان عميد القبول والتسجيل الدكتور عبد المحسن القرني أن العمادة أنهت مرحلتي القبول الأولى والثانية، وتم قبول العدد المقرر قبوله من مجلس الجامعة، مشيرًا إلى أن جميع المقاعد الشاغرة أو التي ستشغر نتيجة انسحاب الطلاب المقبولين تتاح عن طريق خدمة القبول الفوري وخدمة تغيير القبول.

وأشار القرني إلى أن خدمة القبول الفوري تسمح لمن له طلب قبول بالجامعة ولم يحالفه الحظ في المرحلة الأولى أو الثانية الاطلاع على جميع المقاعد الشاغرة في الجامعة والاختيار منها، فيما تتيح خدمة تغيير القبول لمن قُبل في الجامعة ولديه رقم جامعي لهذا العام الاطلاع على جميع المقاعد الشاغرة والتغيير إلى تخصص آخر دون الحاجة إلى مراجعة عمادة القبول والتسجيل، ويكون القبول بكلتا الخدمتين وفقًا لنسب القبول المعلنة سابقًا.

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14:23ت م

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