السعودية اليوم / أمير تبوك يطلع على تقرير مفصل عن البرامج والأنشطة الصيفية بالمنطقة



تبوك 11 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 14 يوليو 2019 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك اليوم في مكتبه بالإمارة، مدير عام التعليم بالمنطقة إبراهيم بن حسين العُمري ،الذي أطلع سمو أمير المنطقة على تقرير مفصل عن البرامج والأنشطة الصيفية بالمنطقة للبنين والبنات .

وأكد سمو أمير المنطقة خلال اللقاء أن هذه البرامج الصيفية تسهم في قضاء الأوقات المناسبة والاستفادة من الأنشطة

وقدم مدير تعليم تبوك الشكر والتقدير لسمو أمير منطقة تبوك على توجيهاته ومتابعاته المستمرة لدعم المسيرة التعليمية بالمنطقة والاهتمام بالطلبة والطالبات بالمنطقة .

// انتهى //

14:23ت م

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تبوك 11 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 14 يوليو 2019 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك اليوم في مكتبه بالإمارة، مدير عام التعليم بالمنطقة إبراهيم بن حسين العُمري ،الذي أطلع سمو أمير المنطقة على تقرير مفصل عن البرامج والأنشطة الصيفية بالمنطقة للبنين والبنات .وأكد سمو أمير المنطقة خلال اللقاء أن هذه البرامج الصيفية تسهم في قضاء الأوقات المناسبة والاستفادة من الأنشطة الرياضية والثقافية والاجتماعية والعلمية والترفيهية، منوهاً سموه بالدعم والاهتمام الذي يلقاه قطاع التعليم بالمملكة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - .وقدم مدير تعليم تبوك الشكر والتقدير لسمو أمير منطقة تبوك على توجيهاته ومتابعاته المستمرة لدعم المسيرة التعليمية بالمنطقة والاهتمام بالطلبة والطالبات بالمنطقة .// انتهى //14:23ت م0073

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