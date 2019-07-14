السعودية اليوم / أمانة عسير تستعيد 12 مليون م2 من الأراضي الحكومية



أبها 11 ذو القعدة 1440 هـ الموافق14 يوليو 2019 م واس

أزالت أمانة منطقة عسير والبلديات التابعة لها، تعديات ومبان عشوائية شيدت على أراض حكومية تجاوزت مساحتها 12 مليون م2 في نحو 28 موقعاً بجميع مدن ومحافظات منطقة عسير.

وأوضح أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي أن التعديات شملت إقامة مبان مخالفة وأحواش غير نظامية وغيرها من التجاوزات التي تضرر منها بعض السكان والبيئة الطبيعية، مشيرا إلى أن أعمال الإزالة استغرقت قرابة 30 يوما.

وأكد الحميدي أن الأمانة اتخذت حيال تلك التجاوزات الإجراءات النظامية المعمول بها، مشيرا إلى أن الحملات الرقابية ستتواصل على كافة المواقع بمنطقة عسير لضمان حماية الأراضي الحكومية من أي إحداثات قد تطالها.

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14:20ت م

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