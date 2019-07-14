السعودية اليوم / السلطات الليبية المختصة تنقذ 53 مهاجرًا غير شرعي غرب البلاد



طرابلس 11 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 14 يوليو 2019 م واس

أعلن المتحدث الرسمي باسم القوات البحرية العميد أيوب قاسم التابع لحكومة الوفاق الوطني الليبية في العاصمة طرابلس اليوم، عن إنقاذ 53 مهاجرًا غير شرعي كانوا على متن قارب مطاطي قبالة سواحل ليبيا غربي البلاد.

وقال قاسم في تصريحات صحفية: “نظرًا للحالة الاستثنائية والطارئة ورفع درجة الاستعداد للقوات البحرية وقيامها بتسيير دوريات مكثفة خاصة لحرس السواحل، وذلك بغرض تأمين الساحل من أي اختراق أمني ومكافحة كافة أنواع التهريب والأعمال غير القانونية، ومراقبة حركة قوارب الهجرة غير الشرعية، والمنظمات غير الحكومية بالمياه الليبية مستمرون في تأدية دورنا الإنساني في البحر”.

وأكد أن من هذا المنطلق بناء على بلاغ تمكنت دورية تابعة لنقطة مصفاة الزاوية القطاع الغربي لحرس السواحل بالقوات البحرية الزورق تليل أمس السبت من إنقاذ قارب مطاطي على متنه 53 مهاجرًا غير شرعي من بينهم عدد 10 نساء وطفل.

وأضاف المتحدث باسم القوات البحرية الليبية أن “عملية الإنقاذ تمت على بعد حوالي 40 ميلًا شمال صبراتة، مضيفًا أن المهاجرون غير الشرعيين من جنسيات أفريقية مختلفة موزعة كالآتي كاميرون عدد 11 رجل، وعدد 3 نساء ونيجيريا رجل، والسنغال عدد 5 رجال والنيجر رجل، بالإضافة إلى ساحل العاج عدد 10 رجال، وامرأة واحدة، وعدد طفل واحد، وغينيا كوناكري عدد 14 رجلًا، وامرأة واحدة، ومالي عدد 3 نساء، والتوجو امراة واحدة، وأفريقيا الوسطى امرأة واحدة.

وأوضح أن المهاجرين غير الشرعيين تم الوصول بهم حوالي الساعة 19:30 إلى ميناء مصفاة الزاوية لنقلهم وإنزالهم في نقطة الإنزال لحرس السواحل بعد تقديم المساعدة الإنسانية والطبية تم تسليمهم إلى جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية الزاوية، ومركز إيواء النصر.

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14:10ت م

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