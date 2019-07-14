السعودية اليوم / مركز الملك سلمان للإغاثة ينظم ورشة عمل لمعرفة أسباب انخراط الأطفال الذين جندتهم المليشيات الحوثية في الصراع المسلح



مأرب 11 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 14 يوليو 2019 م واس

أقام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال يوم أمس ورشة العمل الرابعة للأطفال الخريجين من جميع المراحل من الأولى وحتى المرحلة التاسعة ضمن سلسة الورش التي يقدمها المركز في إطار تطوير مشروع إعادة تأهيل وإدماج الأطفال الذين جندتهم المليشيات الحوثية والمتأثرين بالنزاع المسلح في مدينة مأرب في الجمهورية اليمنية.

ويهدف المركز إلى قياس أثر البرامج التي تم تطبيقها في مشروع إعادة تأهيل وإدماج الأطفال المجندين والمتأثرين بالنزاع المسلح، وتحديد احتياجاتهم في مرحلة إعادة التأهيل ليتم تضمينها داخل البرامج التأهيلية لهم، ومعرفة الأسباب المؤدية إلى انخراط الأطفال المجندين في التجنيد والمشاركة في النزاع المسلح وذلك من وجهة نظر الأطفال، ولتحديد جوانب القوة والضعف من وجهة نظر الأطفال المستفيدين من المشروع في نسخته الأولى والاستفادة منها لتطوير المشروع في نسختة الثانية.

//انتهى//

13:55ت م

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