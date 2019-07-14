السعودية اليوم / مركز الملك سلمان للإغاثة يقيم ورشة سادسة لمنفذي مشروعه إعادة تأهيل الأطفال الذين جندتهم المليشيات الحوثية في مأرب



مأرب 11 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 14 يوليو 2019 م واس

أقام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس في مأرب ورشة سادسة للفريق المنفذ لمشروعه إعادة تأهيل وإدماج الأطفال الذين جندتهم المليشيات الحوثية والمتأثرين بالنزاع المسلح في المجتمع.

وتهدف الورشة إلى التعرف على أهم جوانب الضعف والقوة في المشروع في نسختة الأولى ، والتعرف على أهم التحديات والفرص لتطوير المشروع في نسختة الثانية من وجهة نظر الفريق المنفذ، والتقييم الفني والتخصصي للمشروع في نسختة الأولى بهدف تطوير

المشروع للخروج بنسخة ثانية أكثر فعالية، والتقييم الفني والتخصصي للفريق المنفذ للمشروع وذلك بهدف رفع قدراتهم وتجهيز برامج تدريبية لهم لتمكينهم من تقديم البرامج بفعالية أفضل.

//انتهى//

13:51ت م

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