السعودية اليوم / زلزال بقوة 7.3 درجات يضرب شرق إندونيسيا



سنغافورة 11 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 14 يوليو 2019 م واس

ضرب زلزال بقوة 7.3 درجات جنوب شرقي مدينة تيرنات في أرخبيل الملوك شرق إندونيسيا.

وذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن مركز الزلزال وقع على عمق عشرة كيلو مترات في منطقة تبعد 168 كيلو مترًا إلى الجنوب والجنوب الشرقي من تيرنات ولم ترد أنباء عن أي أضرار أو مصابين.

// انتهى //

13:50ت م

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