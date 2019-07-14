السعودية اليوم / جمعية هدية الحاج تستعرض 16 مبادرة و 50 منتجاً إبداعياً لحجاج بيت الله في "بادر "



مكة المكرمة 11 ذو القعدة 1440هـ الموافق 14 يوليه 2019م واس

شاركت جمعية هدية الحاج والمعتمر الخيرية في برنامج بادر لحاضنات ومسرعات التقنية، والذي أطلقته مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، كأول مسرعة أعمال متخصصة بدعم وتطوير أعمال الشركات الريادية والمشاريع المشاركة في هاكاثون الحج، الذي نظمه الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز.

واشتملت مشاركة الجمعية على تقديم عرض تعريفي عن "هدية" وبرامجها ومبادرات السنوية، والتي تسعى من خلالها إلى تيسير أداء المناسك لحجاج بيت الله الحرام، كما تم استعراض أبرز منتجات "هدية الإبداعية " كبسولة الفندقية، ومبولة الطورائ، ومظلة بمروحة، وكبسولة الإطفاء، وسند العاكف، وغيرها والتي بلغت 16 مبادرة و 50 منتجاً إبداعياً.

من جانبه عبر مدير عام الجمعية منصور العامر، عن شكره لهذه الاستضافة وسعادته للقاءه بالمبتكرين والمبتكرات، مؤكداً أن الجمعية ما هي إلا ترجمة لجهود حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير

وقدمت الجمعية هدايا من منتجاتها الإبداعية لجميع المشاركين في برنامج بادر ليعيشوا تجربة قاصدي الحرمين الشريفين باستخدامهم للمنتجات المقدمة لضيوف الرحمن.

// انتهى //

13:49ت م

0053



مكة المكرمة 11 ذو القعدة 1440هـ الموافق 14 يوليه 2019م واسشاركت جمعية هدية الحاج والمعتمر الخيرية في برنامج بادر لحاضنات ومسرعات التقنية، والذي أطلقته مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، كأول مسرعة أعمال متخصصة بدعم وتطوير أعمال الشركات الريادية والمشاريع المشاركة في هاكاثون الحج، الذي نظمه الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز.واشتملت مشاركة الجمعية على تقديم عرض تعريفي عن "هدية" وبرامجها ومبادرات السنوية، والتي تسعى من خلالها إلى تيسير أداء المناسك لحجاج بيت الله الحرام، كما تم استعراض أبرز منتجات "هدية الإبداعية " كبسولة الفندقية، ومبولة الطورائ، ومظلة بمروحة، وكبسولة الإطفاء، وسند العاكف، وغيرها والتي بلغت 16 مبادرة و 50 منتجاً إبداعياً.من جانبه عبر مدير عام الجمعية منصور العامر، عن شكره لهذه الاستضافة وسعادته للقاءه بالمبتكرين والمبتكرات، مؤكداً أن الجمعية ما هي إلا ترجمة لجهود حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، والتي جعلت خدمة ضيوف الرحمن برنامجاً هاماً وهدفاً رئيساً من أهداف رؤية المملكة الطموحة والذي من مخرجاته برنامج بادر الذي هو لبنةً حسنةً في هذا البناء المبارك.وقدمت الجمعية هدايا من منتجاتها الإبداعية لجميع المشاركين في برنامج بادر ليعيشوا تجربة قاصدي الحرمين الشريفين باستخدامهم للمنتجات المقدمة لضيوف الرحمن.// انتهى //13:49ت م0053

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.