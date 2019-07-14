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23 وظيفة شاغرة بـ أمانة جدة

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2019-07-14

23 وظيفة شاغرة بـ أمانة جدة

متابعات الخليج 365 - جدة

أعلنت أمانة محافظة جدة عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) بالتعاون مع شركة متعاقدة مع الأمانة توفر 23 وظيفة شاغرة للرجال والنساء، للعمل بنظام التعاقد بعدة التخصصات، وذلك وفقاً لبقية الشروط والتفاصيل الموضحة أدناه.

الوظائف:
1- إداري قواعد بيانات أوراكل (وظيفة واحدة).
2- محلل نظم أول (عدد 3 وظائف).
3- إداري قواعد بيانات مايكروسوفت (وظيفة واحدة).
4- فني دعم تطبيقات (عدد 4 وظائف).
5- قائد فريق (عدد 3 وظائف).
6- مطور نظم أول (وظيفتان).
7- محلل نظم (وظيفة واحدة).
8- مطور نظم (عدد 5 وظائف).
9- مشرف تطوير أنظمة (وظيفة واحدة).
10- مدير مشروع (وظيفة واحدة).
11- مصمم هيكلة معمارية (وظيفة واحدة).

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موعد التقديم:
– التقديم متاح الآن بدءاً من اليوم الأحد بتاريخ 1440/11/11هـ وينتهي يوم الخميس بتاريخ 1440/11/15هـ.

طريقة التقديم: – من خلال الرابط التالي: اضغط هنا.

 





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