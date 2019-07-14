وحدة الأحوال تباشر بالحد الجنوبي

2019-07-14

متابعات الخليج 365 - علي شيبان - جازان

في إطار تنفيذ وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية لمبادرة “موجودين” الموجهة لخدمة المحافظات والمراكز التي لا يوجد بها مكاتب للأحوال المدنية بجازان.

وبدأت الوحدة المتنقلة للأحوال المدنية بجازان بالحد الجنوبي في تقديم خدماتها للنساء لمدة أسبوع ابتداء من اليوم الأحد الموافق ١٤٤٠/١١/١١هـ في مقر مركز السهي التابع لمحافظة صامطة وبمتابعة ميدانية من رئيس مركز السهي الأستاذ عبدالله بن أحمد السهلي والذي أكد بأن المركز حريص على استقبال كافة المبادرات التي تهدف إلى تقديم خدمات ميسرة لسكان المركز كافة.

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وتقدم الوحدات المتنقلة خلال الزيارة خدمات السجل المدني كإصدار بطاقة الهوية الوطنية وسجل الأسرة وتجديدهما، إضافة إلى تسجيل واقعات الزواج والطلاق والوفاة وتعديل المهنة، فضلاً عن طباعة شريحة البيانات “البرنت”.

الجدير ذكره، أن الخدمات المتنقلة في الأحوال المدنية تساهم في اختصار الوقت والجهد على المواطنين، من خلال قيامها بخدمتهم في أماكن تواجدهم، سواء بالوحدات المتنقلة أو الحقائب المتنقلة.