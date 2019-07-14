“البيئة” تمنع مرور مركبات نقل المواشي إلى المشاعر المقدسة دون شهادة

جدة - عمرو شويل متابعات - الخليج 365

أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة جاهزية العيادات والوحدات البيطرية بمناطق المملكة المختلفة للكشف على المواشي المراد نقلها للعاصمة المقدسة، وذلك بدءاً من 13/11/1440ه إلى 3/12/1440هـ، من خلال المرور بنقاط الفرز البيطري بمنافذ العاصمة المقدسة للمطابقة على الشهادات الصادرة من فروع الوزارة والوحدات البيطرية.

وتهيب الوزارة جميع مربي الماشية الراغبين في نقل مواشيهم للعاصمة المقدسة، التقدم لأقرب فرع للوزارة، أو وحدة بيطرية لإصدار شهادات التنقل الصحية المحددة بساعات معينة للوصول لنقاط الفرز البيطري بمداخل العاصمة المقدسة، ليتم مطابقة ما تم إصداره على الواقع من خلال فرق الحج البيطرية بمداخل العاصمة المقدسة.

وأكدت أنه لن يسمح بمرور أي مركبة لا تحمل شهادة التنقل، موضحة أنه بعد تاريخ 3/12/1440 وحتى تاريخ 13/12/1440 سيتم إصدار الشهادات من خلال فرق الحج البيطرية بمداخل العاصمة المقدسة ، ومكاتب الوزارة بمحافظات الجموم وجدة والليث.