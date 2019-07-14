السعودية | فيديو.. مركز الملك سلمان يوزع 1180 سلة في حجة اليمنية

شكرا لقرائتكم فيديو.. مركز الملك سلمان يوزع 1180 سلة في حجة اليمنية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، بتوزيع 1180 سلة غذائية على النازحين والمتضررين في مديريتي حيران وعبس بمحافظة حجة، بعد انتهاكات الميليشيات المستمرة ضد المدنيين.

وسيستفيد من توزيع هذه السلال أكثر 7080 فردا، في 17 قرية هم: بني حسين _ الرفيع _ الدير _ الفرانته _ بني المش _ الظهر _ المغتربين _ الشباكيه _ الملاصية _ الحجافيه _ الشقفه _ العوامه _ الشرافيه الطلامسه _ الجباره _ بني غويدي _ بني العاثي _ الحباشية.