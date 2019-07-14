شكرا لقرائتكم فيديو.. مركز الملك سلمان يوزع 1180 سلة في حجة اليمنية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - قام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، بتوزيع 1180 سلة غذائية على النازحين والمتضررين في مديريتي حيران وعبس بمحافظة حجة، بعد انتهاكات الميليشيات المستمرة ضد المدنيين.
وسيستفيد من توزيع هذه السلال أكثر 7080 فردا، في 17 قرية هم: بني حسين _ الرفيع _ الدير _ الفرانته _ بني المش _ الظهر _ المغتربين _ الشباكيه _ الملاصية _ الحجافيه _ الشقفه _ العوامه _ الشرافيه الطلامسه _ الجباره _ بني غويدي _ بني العاثي _ الحباشية.
كانت هذه تفاصيل خبر السعودية | فيديو.. مركز الملك سلمان يوزع 1180 سلة في حجة اليمنية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على العربية نت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.