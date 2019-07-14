“أرامكو” تعلن رفع أسعار البنزين في المملكة .. وتنشر الأسعار الجديدة

أعلنت أرامكو السعودية بأن أسعار البنزين المحدثة ابتداءً من 14 يوليو 2019م ستكون على النحو الآتي:

نوع الوقود… أسعار الربع السابق …. أسعار الربع الحالي

إبريل – يونيو 2019م يوليو – سبتمبر 2019م

بنزين 91 من 1.44 ريال لكل لتر إلى 1.53 ريال لكل لتر

بنزين 95 من 2.10 ريال لكل لتر إلى 2.18 ريال لكل لتر

وذلك وفقًا لإجراءات حوكمة تعديل أسعار منتجات الطاقة والمياه المعتمدة، علمًا بأن الأسعار المحلية للبنزين قابلة للتغيير ارتفاعًا وانخفاضًا تبعًا للتغيرات في أسعار التصدير من المملكة إلى الأسواق العالمية.