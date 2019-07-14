أمير عسير يعلن مبادرة “كذا أجمل” للحفاظ على الذوق العام

بمشاركة 7 إدارات تعليم و36 بلدية، أعلن أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز، أمس (السبت)، إطلاق مبادرة عسير “كذا أجمل”، التي شاركت فيها أيضاً 36 جهة حكومية وخاصة.

وتهدف المبادرة إلى تحقيق 36 هدفاً سامياً في 36 مدينة في عسير خلال 36 ساعة عمل بأيادي 5700 طالب وطالبة، وتنفيذ عملي لما ورد في المادة 5 من لائحة الذوق العام؛ حيث لا يجوز الكتابة أو الرسم على جدران مكان عام، أو أيٍّ من وسائل النقل بدون ترخيص. وتسعى المبادرة التي بدأ التحضير لها منذ أسابيع، لعلاج مشكلة الكتابة على الجدران والأماكن العامة والميادين وإزالة مظاهر التشوه البصري في كل مدن ومحافظات ومراكز المنطقة، وذلك من خلال عقد عدد من ورش العمل والاجتماعات. ويشرف على المبادرة ميدانياً 5700 طالب وطالبة تتكون كل مجموعة من 150 طالباً وطالبة بينهم القائد الميداني والملهم والمصور والمحفز واللوجستي والمنسق الحكومي؛ حيث جرى تدريب جميع الفرق المشاركة، تمهيداً لساعة الصفر.