أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيهًا لمناطق: (الشرقية، والرياض، والمدينة المنورة، ومكة المكرمة، والباحة، وعسير، وجازان، ونجران) من حالة أتربة مثارة ورياح نشطة تؤدي إلى تدني الرؤية الأفقية، بدأت الساعة الثامنة صباحًا، وتتواصل حتى الثامنة مساء.
ووفق #الإنذار_المبكر، تشمل الحالة في المنطقة الشرقية: (الأحساء، والجبيل، والخبر، والخفجي، والدمام، والقطيف، والنعيرية، وحفر الباطن، ورأس التنور)، وفي منطقة الرياض تشمل: (الأفلاج، والخرج، والدوادمي، والسليل، والعاصمة، والمجمعة، وحوطة بني تميم، وعفيف، ووادي الدواسر). وفي المدينة المنورة تشمل الحالة: (الحناكية، والعيص، والمهد، وبدر، وينبع)، كما تشمل في مكة المكرمة: (الخرمة، والقنفذة، والكامل، والليث، والمويه، وتربة، ورنية)، وتشمل في الباحة: (العقيق، والمخواة، والمندق، وبلجرشي، وقلوة). وتشمل في عسير: (البرك، وبيشة، وتثليث)، وتشمل في جازان: (أبو عريش، والدرب، والطوال، وبيش، وجازان، وصامطة، وفرسان)، وتشمل في نجران: (بدر الجنوب، وحبونا، وخباش، وشرورة، ونجران).
كانت هذه تفاصيل خبر أتربة وتدني رؤية.. الإنذار المبكر ينبّه 8 مناطق بينها الرياض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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