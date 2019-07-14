حذرت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات من اتصال الأشخاص بشبكات الـ”Wi-Fi” العامة، والتي قد تعرض بيانات مستخدمها للخطر. وأوصت الهيئة بعدة إرشادات يجب اتباعها لحماية البيانات عند استخدام تلك الشبكات، أهمها تجنب تسجيل الدخول لمواقع الخدمات البنكية أو التعاملات الحكومية. وأشارت إلى ضرورة التأكد من تعطل خواص مشاركة الموقع والبيانات على الجهاز.

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كانت هذه تفاصيل خبر تحذير من “الاتصالات”: شبكات “الواي فاي” العامة قد تعرض بياناتك للخطر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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