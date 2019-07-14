إنفوجرافيك.. “أمانة الرياض” تكشف عن تفاصيل مشروع تأهيل وتطوير شارع الطائف

كشفت أمانة الرياض عن تفاصيل مشروع تأهيل وتطوير شارع الطائف، الذي يمتد من طريق جدة شرقاً إلى شارع جبل العوينات غرباً. وأوضحت الأمانة، أن المشروع يأتي ضمن المرحلة الأولى من مشاريع أمانة منطقة الرياض لتأهيل وتطوير المحاور الرئيسية بالمدينة، بطول 16 كلم، يتم تنفيذه خلال 24 شهراً.

وأضافت أن أعمال التطوير تشمل إعادة التأهيل والتحسين الهندسي لعناصر الطريق الرئيسية، من مسارات الحركة، والأرصفة الجانبية، وأعمال التشجير، وتنسيق الموقع. يذكر أن مشاريع تأهيل وتطوير محاور الطرق الرئيسية، التي تنفذها أمانة منطقة الرياض، ستشمل في مرحلتها الأولى (طريق التخصصي، وطريق الإمام سعود بن عبد العزيز بن محمد، وطريق الطائف، وطريق الأمير مساعد بن عبدالرحمن، وطريق العزيزية).