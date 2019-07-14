وزير الصحة: جمعنا لكم الحالات الطارئة الأكثر شيوعاً والطريقة الصحيحة لإسعافها أولياً

أطلقت وزارة الصحة، ملفاً توضيحياً يحتوى على عدد من مقاطع الفيديو لأكثر الحالات الطارئة شيوعاً والطريقة الصحيحة لإسعافها أولياً، تحت شعار “لحظات.. قد تهب عمراً لمن تحب”. وتضمّن الــملــف عدداَ من مقاطع الفيديو للإسعافات الأولية، منها: “إسعاف الغريق، وإسعاف المصاب بانخفاض بالسكري، وإسعاف المصاب بنوبة الصرع، والإسعاف الأوّلي عند الغصّة، والإسعاف الأوّلي عند الرعاف”، إلى جانب أشهر الأخطاء في الإسعاف الأوّلي وتصحيحها.

جاء ذلك في تغريدة لوزير الصحة “توفيق الربيعة”، قال فيها: “حرصًا على سلامتكم.. جمعنا لكم أكثر الحالات الطارئة شيوعاً والطريقة الصحيحة لإسعافها أولياً”.