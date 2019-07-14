هدف: 5 مراحل لدعم المتدربين بأكاديمية القيادة

استعرض صندوق تنمية الموارد البشرية، خمس مراحل لدعم المتدربين الملتحقين بأكاديمية «هدف» للقيادة.

وأوضح الصندوق في «إنفوجراف»، نشره عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أن تنفيذ البرنامج التدريبي للقيادات بالأكاديمية، يستغرق 12 أسبوعًا، وتتضمن المرحلة الأولى «الإعداد والتحضير»، وتشمل المرحلة الثانية «اللقاء الأول»، وتستمر لمدة خمسة أيام، بينما تشمل المرحلة الثالثة «التطبيق العملي»، وتتبعها المرحلة الرابعة وتتضمن «اللقاء الثاني»، ومدتها خمسة أيام، ثم يختتم التدريب بالمرحلة الخامسة، والتي تشمل «اللقاء الثالث»، وتصل مدتها إلى يومين.

وأشار الصندوق إلى أن مراحل التدريب في «أكاديمية هدف للقيادة»، تهدف إلى إكساب المتدربين، المعلومات والتقنيات اللازمة وتحقيق الاستثمار البشري الأمثل للمؤسسات الوطنية، ونقل الخبرات العالمية وتفعيل مبادئ القيادة الفاعلة والمؤثرة مع خبراء متميزين عالميًّا.

كما تعتمد الأكاديمية على نقل الخبرات العالمية وتفعيل مبادئ القيادة الفاعلة والمؤثرة من خلال العديد من الحالات والمشروعات العملية، ونقل الممارسات المثلى عالميًّا والتوجيه والمتابعة والمحاكاة المباشرة أو عبر القاعات الافتراضية مع خبراء متميزين عالميًّا؛ حيث تتجسَّد أهداف الأكاديمية في مساعدة منشآت القطاع الخاص على بناء الكفاءات القيادية واختيار الأنسب للمناصب القيادية، وإكساب المتدربين جدارات قيادة فريق العمل وقيادة الأعمال، والاستفادة من النماذج العالمية في تطوير القيادات.

وكان الصندوق قد أعلن شروطًا للالتحاق بأكاديمية «هدف» للقيادة، والتي تتمثّل في أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وأن يكون على رأس العمل في إحدى منشآت القطاع الخاص، وحاصلًا على شهادة البكالوريوس على الأقل، وأن تكون لديه خبرة لا تقل عن خمس سنوات، وخبرة في الإشراف والإدارة لا تقل عن سنتين، وإتقان اللغة الإنجليزية.

