اطلقت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة حائل، اليوم الأحد، المرحلة الثانية لمبادرة الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز، أمير منطقة حائل، لتعليم اللغة الإنجليزية لطلاب وطالبات المرحلة الثانوية للعام الثاني بالشراكة بين الغرفة التجارية بحائل والإدارة العامة للتعليم بالمنطقة وجامعة حائل.
وتهدف المبادرة إلى تهيئة طلاب وطالبات المرحلة الثانوية للمرحلة الجامعية وإشغال أوقات فراغهم أثناء الإجازة بالبرامج النوعية، التي يستفيدون منها؛ لتنمية وتطوير مهاراتهم في اللغة الإنجليزية.
جدير بالذكر أن المرحلة الأولى للمبادرة اختتمت الخميس الماضي.
كانت هذه تفاصيل خبر انطلاق المرحلة الثانية لمبادرة أمير حائل لتعليم اللغة الإنجليزية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.