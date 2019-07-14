انطلاق المرحلة الثانية لمبادرة أمير حائل لتعليم اللغة الإنجليزية

اطلقت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة حائل، اليوم الأحد، المرحلة الثانية لمبادرة الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز، أمير منطقة حائل، لتعليم اللغة الإنجليزية لطلاب وطالبات المرحلة الثانوية للعام الثاني بالشراكة بين الغرفة التجارية بحائل والإدارة العامة للتعليم بالمنطقة وجامعة حائل.

وتهدف المبادرة إلى تهيئة طلاب وطالبات المرحلة الثانوية للمرحلة الجامعية وإشغال أوقات فراغهم أثناء الإجازة بالبرامج النوعية، التي يستفيدون منها؛ لتنمية وتطوير مهاراتهم في اللغة الإنجليزية.

جدير بالذكر أن المرحلة الأولى للمبادرة اختتمت الخميس الماضي.