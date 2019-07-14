محافظ الطائف يدشن «محور النور»

دشن محافظ الطائف سعد بن مقبل الميموني المدخل الغربي للمحافظة «محور النور» الجديد الذي يمثل نقلة تطويرية نوعية لمدخل الطائف الغربي الذي يتجاوز مساحته 20 ألف متر مربع على امتداد 1500 متر بامتداد طريق الملك فيصل.

ويمتد المحور من دوار المئوية حتى المنطقة التاريخية «باب الحزم»

ويحتوي المشروع الجديد على عديد من المجسمات الجمالية المضاءة ومماشٍ وأقواس مضيئة وأشكال جمالية أرضية وممرات للمشاة ومناطق خضراء.

كما يشمل المشروع على معبر متوج بالإضاءة من ميدان المئوية.

ويعد «محور النور» أحد مشاريع الطائف التنموية التي تتواكب مع أهداف رؤية المملكة 2030 ضمن سلسلة مشاريع أمانة الطائف.