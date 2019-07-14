تعيين «الجلعود» عميدًا لكلية علوم الرياضة والنشاط البدني بجامعة الملك سعود

صدر قرار الدكتور حمد آل الشيخ، وزير التعليم، بتعيين الدكتور سليمان بن عمر الجلعود عميدًا لكلية علوم الرياضة والنشاط البدني بجامعة الملك سعود.
ورفع الدكتور الجلعود أسمى آيات الشكر والتقدير لوزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ، ومدير جامعة الملك سعود الدكتور بدران العمر، على ثقتهما بتعيينه عميدًا لكلية علوم الرياضة والنشاط البدني، مؤكدًا أن هذه الثقة تحتم عليه وزملاءه بذل المزيد من الجهد؛ لتحقيق الآمال والتطلعات بأن تكون كلية علوم الرياضة والنشاط البدني من الكليات النوعية.
ويعد الدكتور الجلعود (أستاذ وظائف أعضاء الجهد البدني المشارك بجامعة الملك سعود) من الكفاءات الوطنية في مجال الطب الرياضي وتغذية الرياضيين والمكملات الغذائية والمنشطات الرياضية؛ حيث حصل على بكالوريوس التربية البدنية من جامعة طيبة، والماجستير في الطب الرياضي وماجستير آخر في تغذية الرياضيين والدكتوراه في تغذية الرياضيين من جامعة ولاية نورث كارولينا بأمريكا، ويعتبر محكمًا للعديد من الأوراق البحثية في العديد من المجلات العلمية الدولية، كذلك حصل على منح بحثية وجوائز علمية عديدة.
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