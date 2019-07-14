تنبيه من الأرصاد.. رياح نشطة حتى المساء في نجران

نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بمنطقة نجران، اليوم، من نشاط في الرياح السطحية تؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية على منطقة نجران، تشمل مدينة نجران، محافظات بدر الجنوب، حبونا، خباش، وشرورة، وتستمر الحالة حتى الساعة الـ8 مساءً.
ودعت مديرية الدفاع المدني بالمنطقة من جهتها الجميع إلى اتباع الإرشادات اللازمة في مثل هذه الحالات خاصة مرضى الربو، وقائدي المركبات على الطرق السريعة.
وفي وقت سابق، توقعت الهيئة العامة للأرصاد في تقريرها عن حالة الطقس، اليوم الأحد، تكوّن السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على مرتفعات جازان وعسير، في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار ما يحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق الشرقية والرياض.
وقالت الهيئة: «إن هذه الحالة تمتد إلى منطقة نجران، كما يستمر تأثيرها على الجزء الجنوبي من ساحل البحر الأحمر تشمل الخط الواصل ما بين الليث وجازان والأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية».
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