خادم الحرمين يستقبل ملك ماليزيا

وقد جرى خلال الاستقبال، استعراض العلاقات الأخوية بين المملكة وماليزيا، وآفاق التعاون المستمر بين البلدين الشقيقين والسبل الكفيلة بتطويره وتعزيزه في مختلف المجالات.
حضر الاستقبال، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، الدكتور مساعد العيبان، ووزير الخارجية، الدكتور إبراهيم العساف، ومساعد السكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين، الأستاذ تميم السالم، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة ماليزيا محمود قطان.
كما حضره من الجانب الماليزي، الأمير ناصر بن السلطان عبد الله رعاية الدين مصطفى بالله شاه، ووزير الخارجية، سيف الدين بن عبد الله، والمشرف على القصر الملكي، أحمد فاضل بن شمس الدين، والأمين العام لوزارة الخارجية، محمد شهرول اكرام، ووكيل وزارة الخارجية لغرب آسيا، فيروز عدلي محمد روزالي.
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