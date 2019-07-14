السعودية اليوم / أمين نجران يتفقد المشاريع البلدية الجاري تنفيذها بالمنطقة



نجران 11 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 14 يوليه 2019 م واس

تفقد أمين منطقة نجران المهندس حمد بن حسين عيبان أمس، عدد من مشاريع المباني والمرافق الإدارية البلدية بالمنطقة.

وشملت الجولة الأعمال الجاري تنفيذها بمشروع مبنى مركز خدمات حي الفهد، ومبنى الوثائق والمحفوظات، ومشروع إنشاء الورش المركزية والمستودعات، ومشروع مبنى مختبر صحة البيئة، واطلع على سير العمل ونسب الإنجاز والتقى المقاولين المنفذين لتلك المشاريع.

ووقف آل عيبان على مشروع إنشاء مختبر المواد، والتقى المقاول المنفذ، ووجه بسرعة استكمال الأعمال المتبقية ومراعاة أعلى معايير الجودة في التنفيذ وفقاً للمواصفات الفنية، مشدداً على مضاعفة الجهود لتحقق المشاريع الهدف المنشود منها.

// انتهى //

12:39ت م

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