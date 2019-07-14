السعودية اليوم / وحدة الأحوال المدنية المتنقلة تقدم خدماتها في منطقة مكة المكرمة



مكة المكرمة 11 ذو القعدة 1440 هـ الموافق14 يوليو 2019 م واس

في إطار تنفيذ وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية لمبادرة "موجودين" الموجهة لخدمة المحافظات والمراكز التي لا يوجد بها مكاتب للأحوال المدنية، تقوم الوحدة المتنقلة للأحوال المدنية بتقديم خدماتها للرجال الأحد القادم في مركز ذهبان التابع لمحافظة جدة بمنطقة مكة المكرمة ولمدة اسبوع، فيما تقوم العربة المتواجدة في مركز يلملم التابع لمحافظة الليث بمنطقة مكة المكرمة بخدمة النساء على مدى اسبوع كامل ابتداءً من الأحد.

وتقدم الوحدات المتنقلة خلال الزيارة خدمات السجل المدني كإصدار بطاقة الهوية الوطنية وسجل الأسرة وتجديدهما، إضافة إلى تسجيل واقعات الزواج والطلاق والوفاة وتعديل المهنة، فضلاً عن طباعة شريحة البيانات "البرنت".

الجدير ذكره، أن الخدمات المتنقلة في الأحوال المدنية تساهم في اختصار الوقت والجهد على المواطنين، من خلال قيامها بخدمتهم في أماكن تواجدهم، سواء بالوحدات المتنقلة أو الحقائب المتنقلة.

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11:15ت م

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