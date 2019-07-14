

مكة المكرمة 11 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 14 يوليو 2019 م واس

استقبل مكتب الخدمة الميدانية رقم 4 بمؤسسة مطوفي حجاج تركيا ومسلمي أوروبا وأمريكا واستراليا اليوم، أول فوج من ضيوف الرحمن من دولة تركيا بماء زمزم المبارك والورود.

وأوضح رئيس المكتب المطوف نادر أسامة باشا، أن المكتب استقبل أول فوج تابع لهم من حجاج تركيا وعددهم ١٩٢ حاجاً، مبيناً أن مجموعات الخدمة الميدانية بالمؤسسة تتنافس في تقديم برامج الاستقبال الخاصة بضيوف الرحمن في مقر سكنهم بمكة المكرمة . .

ولفت المطوف نادر باشا النظر إلى أن المؤسسات تقدم أفضل الخدمات لحجاج بيت الله الحرام منذ وصولهم وحتى مغادرتهم إلى أوطانهم بعد أداء مناسك الحج بكل يسر وسهولة، وذلك في ظل الخدمات الجليلة والمشروعات العملاقة التي هيأتها حكومة خادم الحرمين الشريفين -حفظها الله-، ليؤدي ضيوف الرحمن مناسكهم بكل راحة وطمأنينة وأمن وأمان.

من جانبهم عبر الحجاج عن سعادتهم بالوصول إلى الديار المقدسة مؤكدين أن ما وجدوه من حفاوة وحسن استقبال غير مستغرب, مقدمين شكرهم لحكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-، لما تقوم به من جهود جبارة لراحة حجاج بيت الله الحرام.

// انتهى //

11:14ت م

0030





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / مؤسسة مطوفي حجاج تركيا ومسلمي أوروبا وأمريكا واستراليا تستقبل أول فوج من حجاج تركيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.