السعودية اليوم / دورة تدريبية عن سوسة النخيل الحمراء بزراعة بالدمام



الدمام 11 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 14 يوليه 2019 م واس

ينظم فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة الشرقية بالتعاون مع الإدارة العامة للثروة النباتية بالوزارة غداً، دورة تدريبية تطبيقية للتعرف على الدليل الإجرائي للإدارة المتكاملة لسوسة النخيل الحمراء، تستهدف مدراء المكاتب والمشرفين والمهندسين الزراعيين، وذلك بقاعة المحاضرات بمبنى فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالدمام.

وتستعرض الدورة خطط العمل التنفيذية لمواقع عمل برنامج سوسة النخيل الحمراء، وتقييم معايير أداء برنامج مكافحة سوسة النخيل الحمراء في موقع عمل البرنامج لعام 2019م.

وأوضح مدير عام الفرع المهندس عامر بن علي المطيري، أن هذه الدورة تأتي بناءً على توجهات وزارة البيئة والمياه والزراعة لاستخدام طرق أكثر فعالية وأقل كلفة لمكافحة سوسة النخيل الحمراء، للحصول على نتائج أفضل في مكافحة تلك الآفة والسيطرة عليها وتقليل نسبة الإصابة.

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11:10ت م

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